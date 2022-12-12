36 країн вимагають від МОК усунути росіян та білорусів від керівництва у міжнародному спорті

Міністр молоді та спорту та новообраний президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що 36 країн надіслали листа до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха з вимогою посилити санкції проти російського та білоруського спорту.

Вони вимагають усунути представників країн-агресорок від керівних посад у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих змагань.

"Цивілізований світ поділяє позицію України щодо блокування російських і білоруських спортсменів від олімпійського руху на міжнародному рівні.

Міністри спорту 25 держав-членів ЄС, а також колеги з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США звернулися до президента МОК Томаса Баха щодо необхідності усунення представників РФ та РБ з ключових позицій у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих спортивних подій. Я також приєднався до цієї ініціативи та підписав відповідного листа.

Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з РФ та РБ до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним.

Країнам, які підтримують Україну, розділяють наші демократичні цінності та розуміють справжню ціну свободи, висловлюю повагу та вдячність. Разом ми все зможемо! Разом переможемо!", – написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба жорстко розкритикував заяву Баха про те, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.

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