36 країн вимагають від МОК усунути росіян та білорусів від керівництва у міжнародному спорті

Відповідного листа до Томаса Баха також підписала Україна.
Міністр молоді та спорту та новообраний президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що 36 країн надіслали листа до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха з вимогою посилити санкції проти російського та білоруського спорту.
Вони вимагають усунути представників країн-агресорок від керівних посад у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих змагань.
"Цивілізований світ поділяє позицію України щодо блокування російських і білоруських спортсменів від олімпійського руху на міжнародному рівні.
Міністри спорту 25 держав-членів ЄС, а також колеги з Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великої Британії та США звернулися до президента МОК Томаса Баха щодо необхідності усунення представників РФ та РБ з ключових позицій у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах великих спортивних подій. Я також приєднався до цієї ініціативи та підписав відповідного листа.
Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з РФ та РБ до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним.
Країнам, які підтримують Україну, розділяють наші демократичні цінності та розуміють справжню ціну свободи, висловлюю повагу та вдячність. Разом ми все зможемо! Разом переможемо!", – написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.
Раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба жорстко розкритикував заяву Баха про те, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.
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