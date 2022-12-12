У ЗСУ пояснили, чи дійсно 93-я бригада виходить з Бахмута

У ЗСУ наголошують, що питання ротації і передислокації підрозділів не коментують.

У Мережі з'явилася інформація, що військові 93-ї бригади "Холодний Яр" завершили своє завдання та виходять з Бахмута на ротацію.

Цю інформацію прокоментував речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий, інформує "24 канал".

"На фронті відбувається багато подій: і планові ротації, і заміна підрозділів, передислокація підрозділів на інші напрямки. Проте не все це потребує оголошення, особливо з назвою конкретного підрозділу – табу. Якщо там і відбуваються якісь події, повірте вони планові, повірте вони із задумом", – пояснив Череватий.

Зазначимо, що раніше у Мережі, що після 4-х місяців важких боїв героїчна 93-я бригада виходить з Бахмута. Офіційно командування цю інформацію не підтвердило і не спростувало.

Бахмутська компанія для нас завершена. Що сказати… Довгі 4 місяці проведені у важких боях. 93 стояла тут довго, напевно довше за всі бригади. За цей час нарубали дуже багато русні, але також понесли великі втрати.

При всій складності ділянки, свою задачу бригада виконала. — твій друг Стус (@slovyanskasil) December 11, 2022

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Нагадаємо, що поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців. Окупанти кидають у бій всі свої сили.

Росіяни перетворили Бахмут на випалені руїни. Ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому Росії, попри величезні втрати, так важливо захопити Бахмут.

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