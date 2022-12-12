В ВСУ объяснили, действительно ли 93-я бригада выходит из Бахмута

В ВСУ отмечают, что вопросы ротации и передислокации подразделений не комментируют.

В Сети появилась информация, что военные 93-й бригады "Холодный Яр" завершили свою задачу и выходят из Бахмута на ротацию.

Эту информацию прокомментировал представитель группировки войск "Восток" Сергей Череватый, информирует "24 канал".

"На фронте происходит много событий: и плановые ротации, и замена подразделений, передислокация подразделений на другие направления. Однако не все это требует объявления, особенно с названием конкретного подразделения – табу. Если там и происходят какие-то события, поверьте они плановые, поверьте они с замыслом", – объяснил Череватый.

Отметим, что ранее в Сети, что после 4 месяцев тяжелых боев героическая 93-я бригада выходит из Бахмута. Официально командование эту информацию не подтвердило и не опровергло.

Бахмутская компания для нас завершена. Что сказать… Долгие 4 месяца проведены в тяжелых боях. 93 стояла здесь долго, наверное дольше всех бригад. За это время нарубили очень многие русские, но также понесли большие потери.

При всей сложности участка свою задачу бригада выполнила. — твой друг Стус (@slovyanskasil) December 11, 2022

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Оккупанты бросают в бой все свои силы.

Россияне превратили Бахмут в выжженные руины. Ситуация так сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему России, несмотря на огромные потери, столь важно захватить Бахмут.

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