Отримали за Будапештським меморандумом: РФ атакує Україну українськими ракетами і винищувачами

Росіяни використовують під час масових ударів по Україні українські крилаті ракети Х-55.

Росія атакує Україну нашими ж ракетами Х-55, які українська сторона передала росіянам у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times.

Він пояснив, що ракети Х-55 були виготовлені у 1970-х роках для перенесення ядерної боєголовки. Росіяни вилучили боєголовку, а баласт додали, щоб замаскувати те, що вона не несе атомне навантаження. За словами Скібіцького, РФ використовує ракети Х-55, як приманку і хибну ціль для української ППО.

Ці ракети були виготовлені на українському заводі і були частиною арсеналу, переданого Росії Україною в 1990-х роках у рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. За інформацією ГУР, щонайменше три випущені ракети були виготовлені в Україні.

Крім того, Скібіцький не виключає, що РФ використовує для бомбардувань України українські винищувачі, передані за тією самою угодою.

"Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз ці бомбардувальниуи на нас скидають ракети Х-55. Краще б ми їх передали США", – зазначив представник ГУР.

Раніше у ЗСУ розповіли, що Росія атакує Україну далекобійними ракетами. Йдеться про ракети Х-101, Х-555 та ракета Х-55, яка є ядерною, але без ядерної боєголовки.

Окупанти під час масованої ракетної атаки б'ють у декілька хвиль, аби розосередити увагу української системи ППО.

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