Какое соотношение артиллерии на Бахмутском направлении: объяснение эксперта

Российская артиллерия воюет практически с колес, однако все равно преобладает украинские силы.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о соотношении артиллерии в ВСУ и оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

Жданов опроверг тезис, что якобы на Бахмутском направлении роль артиллерии нивелирована из-за новой тактики оккупантов, пытающихся вступить в ближний бой малыми штурмовыми группами.

"Роль артиллерии остается достаточно высокой. Даже во время штурма малыми группами повышается роль минометной артиллерии. Минометы и гранатометы очень хорошо борются с этими малыми штурмовыми группами. Штурмовая группа следует за "живым щитом". Россияне гонят мобилизованных и зэков на наши окопы, а за ними идет штурмовая группа. Если накрывают огнем штурмовую группу, то тогда атака захлебывается и уцелевшие отступают на предыдущие позиции", – пояснил он.

Что касается соотношения артиллерии, то, по словам Жданова, оно составляет один к семи, один к десяти в пользу РФ.

"На одну нашу гаубицу приходится 10 единиц российской артиллерии. Количество боеприпасов резко уменьшилось, но все равно РФ отвечает на каждый наш выстрел. На один наш выстрел может прилетать от 20 до 40 снарядов. Все зависит от количества боеприпасов, которые они успевают подвезти на огне позиции", – говорит эксперт.

Жданов утверждает, что российская артиллерия воюет практически с колес. Оккупанты, все, что привезли, сразу выстреливают.

"Поэтому может прилететь 5 снарядов, а может прилететь 25 снарядов в ответ на нашу стрельбу", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в район Бахмута Суровикин бросил на помощь "вагнеровцам" Пригожина все, что мог. "Это их "лебединая песня", которая может закончиться траурным маршем уже в ближайшие недели", – подытожил Жданов.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, в Сети появилась информация, что якобы 93-я бригада выходит из Бахмута. В ВСУ не подтвердили эту информацию и объяснили, что нельзя публиковать данные о перемещении подразделений.

Сами бойцы опровергли информацию о выводе 93-й бригады из Бахмута и заверили, что сдерживают оккупантов, хотя те "лезут и лезут".

Олег Жданов ранее объяснил, что оккупацию украинского Бахмута российская пропаганда планирует показать, будто это "взятие" Берлина во время Второй мировой войны. Он заверил, что Украине хватит сил и средств отстоять город.

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