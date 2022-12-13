Жданов рассказал, удержат ли ВСУ Бахмут

Эксперт уверен, что РФ будет гнать на это направление на верную гибель всех, кого только сможет.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине хватит сил и средств отстоять Бахмут.

Об этом он заявил на своем youtube канале.

"Бахмут мы отстоим. Но они (военное командование РФ. – Ред.) будут гнать до последнего россияне. Вот сколько российских военных будет на этом направлении, столько они погонят. Пока не закончится ресурс, или не взбунтуются те, кого гонят на верную гибель. В этом суть российской армии: неважно какие потери – главное выполнить задачу. Что они и пытаются сделать, но пока безуспешно. Думаю, оборона Бахмута будет нами выиграна", – считает Жданов.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев.

Ранее Олег Жданов объяснил, что оккупацию украинского Бахмута российская пропаганда планирует показать, будто это "взятие" Берлина во время Второй мировой войны. Такая победа Путину нужна для новой волны мобилизации.

В ВСУ отреагировали на распространенную в СМИ информацию, действительно ли 93-я бригада выходит из Бахмута.

Эксперт Александр Мусиенко объяснил, зачем Путин уничтожает тысячи мобилизованных россиян под Бахмутом и заявил, что это направление – спасательная соломинка для оккупантов.

Читайте также: