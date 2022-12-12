Гибель трех саперов на Донбассе: Зеленский сообщил подробности трагедии

За жизнь еще двух спасателей сражаются врачи.

Президент Владимир Зеленский сообщил детали трагедии в Донецкой области, где во время разминирования территории погибли три работника ГСЧС.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения вечером, 12 декабря.

Инцидент произошел в Константиновке Краматорского района.

"Сегодня трое наших пиротехников – работники ГСЧС – погибли в Донецкой области при разминировании. Мои соболезнования родным... За жизнь еще двух их коллег борются врачи", – отметил он.

По словам президента, с 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тысяч взрывоопасных предметов. Взрывотехники Нацполиции изъяли более 180 тысяч таких предметов. А разминирование проводят и другие государственные службы и армия.

Напомним, что самому младшему из погибших саперов было всего 22 года.

Ранее, 7 декабря, в Херсонской области правоохранители из Черкасской области попали в минную ловушку, которую покинули оккупанты. Четверо полицейских погибли, еще четверо получили ранения.

Владимир Зеленский рассказывал, что в результате войны в Украине заминировано более 170 тыс. квадратных километров.

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