Россия использует патроны 40-летней давности, — США

Россия обращается к Ирану и Северной Корее за помощью в огневой мощи, поскольку оккупанты исчерпывают свои запасы боеприпасов.

В США заявили, что Россия использует боеприпасы 40-летней давности, поскольку "интенсивно сжигает свои запасы на поле боя", поэтому без помощи посторонних стран в РФ закончатся снаряды к началу 2023 года.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США, пишет Reuters.

"Они (российские войска – ред.) тратят запасы застаревших боеприпасов, некоторые из которых изначально были произведены более 40 лет назад", — сказал чиновник на условиях анонимности.

В Пентагоне подсчитали, что Россия сожжет свои запасы боеприпасов к началу 2023 года.

"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которым Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью артиллерийскими и ракетными боеприпасами", — говорят в Пентагоне.

Добавим, что многие эксперты называют ядерное оружие последним козырем России, однако то, что власти Кремля прибегнут к такому радикальному методу, равно нулю.

А военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан рассказал , сколько ракет осталось в России.

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