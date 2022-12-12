Росія використовує набої 40-річної давнини, - США

Росія звертається до Ірану та Північної Кореї за допомогою у вогневій потужності, оскільки окупанти вичерпують свої запаси боєприпасів.

У США заявили, що Росія використовує боєприпаси 40-річної давнини, оскільки "інтенсивно спалює свої запаси на полі бою", тому без допомоги сторонніх країн у РФ закінчаться снаряди до початку 2023 року.

Про це заявив представник Міністерства оборони США, пише Reuters.

"Вони (російські війська - ред.) витрачають запаси застрарілих боєприпасів, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", — сказав чиновник на умовах анонімності.

У Пентагоні підрахували, що Росія спалить свої запаси боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", — кажуть у Пентагоні.

Додамо, що багато експертів називають ядерну зброю останнім козирем Росії, однак те, що влада Кремля вдасться до такого радикального методу дорівнює нулю.

А військовий експерт і полковник запасу Роман Світан розповів, скільки ракет залишилося у Росії.

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