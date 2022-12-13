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Жданов розповів, чи втримають ЗСУ Бахмут

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Жданов розповів, чи втримають ЗСУ Бахмут

Експерт певен, що РФ буде гнати на цей напрямок на вірну загибель всіх, кого тільки зможе.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україні вистачить сил і засобів відстояти Бахмут.

Про це він заявив на своєму youtube-каналі.

"Бахмут ми відстоїмо. Але вони (військове командування РФ. – Ред.) будуть гнати до останнього росіяни. От скільки російських військових буде на цьому напрямку, стільки вони поженуть. Поки не закінчиться ресурс, або не збунтуються ті, кого гонять на вірну загибель. У цьому вся суть російської армії: неважливо які втрати – головне виконати завдання. Що вони і намагаються зробити, але поки що безуспішно. Думаю, оборона Бахмута буде нами виграна", – вважає Жданов.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Нагадаємо, що поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців.

Раніше Олег Жданов пояснив, що окупацію українського Бахмута російська пропаганда планує показати, ніби це "взяття" Берліна в часи Другої світової війни.Така перемога Путіну потрібна для нової хвилі мобілізації.

У ЗСУ відреагували на поширену у ЗМІ інформацію, чи дійсно 93-тя бригада виходить з Бахмута.

Експерт Олександр Мусієнко пояснив, навіщо Путін знищує тисячі мобілізованих росіян під Бахмутом і заявив, що цей напрямок - рятувальна соломинка для окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
2819
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