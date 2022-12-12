Жданов порівняв битву за Бахмут зі "взяттям" Берліна та пояснив, навіщо Путіну це місто

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупацію українського Бахмута російська пропаганда покаже, ніби це "взяття" Берліна в часи Другої світової війни. Така перемога Путіну потрібна для нової хвилі мобілізації.

Про це він сказав 12 грудня на своєму ютуб-каналі.

"Я думаю, що росіяни розуміють, що Бахмут для них - це глухий кут, але цього не розуміють у Кремлі. Путін стверджує, що все йде за планом, та продовжує наполягати на перемогах. Йому потрібна одна перемога, і ціна цього йому неважлива. І якщо вони візьмуть це місто, в чому я сумніваюся, то вони це покажуть це, як взяття Берліна під час Другої світової війни. Це буде фурор, на якому Путін спробує підняти моральний дух нації та запустити нову хвилю мобілізації, мовляв - от вони вже перемагають", - пояснив Жданов.

Військовий експерт зазначив, що бої за Бахмут для росіян - це самогубство, а тому мобілізовані уже тікають з фронту.

"Російські військові та командири уже все розуміють. Наша розвідка повідомляє, що цілі групи мобілізованих тікають з фронту та пишуть відмови. Зараз уже туди погнали генералів, щоб агітували росіян іти вперед. З військової точки зору - це самогубство. З іншої точки зору - Путіну однаково, чи ліквідують там сто тисяч мобілізованих. Це як Жуков брав Берлін - поклав 200 тисяч та по трупах Червона армія перейшла висоти. Той самий метод", - сказав Олег Жданов.

Бої за Бахмут

Росіяни від травня 2022 року безперервно штурмують місто Бахмут Донецької області. Саме на цій лінії фронту зараз відбуваються найкривавіші бої.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що для того, щоб відстрочити свою поразку, відкласти її і зберегти перебування очільника Кремля Володимира Путіна і всього його оточення при владі у Москві, окупанти гинуть поблизу Бахмута.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни під Бахмутом змінили тактику та створили штурмові групи. Під створення штурмових груп окупанти вивчали тактику українських військових під час оборони Київщини.

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