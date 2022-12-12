Жданов сравнил битву за Бахмут с "взятием" Берлина и объяснил, зачем Путину этот город

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупацию украинского Бахмута российская пропаганда покажет, будто это "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. Такая победа Путину необходима для новой волны мобилизации.

Об этом он сказал 12 декабря на своем ютуб-канале.

"Я думаю, что россияне понимают, что Бахмут для них – это тупик, но этого не понимают в Кремле. Путин утверждает, что все идет по плану, и продолжает настаивать на победах. Ему нужна одна победа, и цена этого ему неважна. И если они возьмут этот город, в чем я сомневаюсь, то они это покажут это, как взятие Берлина во время Второй мировой войны, это будет фурор, на котором Путин попытается поднять моральный дух нации и запустить новую волну мобилизации. Мол - мы побеждаем", – объяснил Жданов.

Военный эксперт отметил, что бои за Бахмут для россиян – это самоубийство, а потому мобилизованные уже бегут с фронта.

"Российские военные и командиры уже все понимают. Наша разведка сообщает, что целые группы мобилизованных убегают с фронта и пишут отказы. Сейчас уже туда погнали генералов, чтобы агитировали россиян идти вперед. С военной точки зрения – это самоубийство. С другой точки зрения – Путину все равно, ликвидируют ли там сто тысяч мобилизованных. Это как Жуков брал Берлин — положил 200 тысяч, и по трупам Красная армия перешла высоты. Тот же метод", — сказал Олег Жданов.

Бои за Бахмут

Россияне с мая 2022 года непрерывно штурмуют город Бахмут Донецкой области. Именно на этой линии фронта сейчас проходят самые кровавые бои.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что для того, чтобы отсрочить свое поражение, отложить его и сохранить пребывание главы Кремля Владимира Путина и всего его окружения у власти в Москве, оккупанты гибнут вблизи Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне под Бахмутом изменили тактику и создали штурмовые группы. Для создание штурмовых групп оккупанты изучали тактику украинских военных во время обороны Киевщины.

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