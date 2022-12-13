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Астрологічний прогноз на 13 грудня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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386
Час на прочитання
2 хв
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Астрологічний прогноз на 13 грудня

Фото: Getty Images

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші — плани, тому бажано користуватися моментом і ловити професійний талан. Він також вдалий для ведення бізнесу вирішення фінансових питань та будь-яких переговорів – як ділового, так і особистого характеру.

День символ: орел.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: пасивний день  

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, фіалковий.

Щасливі камені дня: джеспіліт, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: черевна порожнина.

Хвороби дня: через потужний потік енергії, яка буде переповнювати організм, і, як наслідок, сильної фізичної напруженості, велика ймовірність травм, тому важливо бути обережним. Хоч би який орган потурбував людину болем, категорично заборонено займатися самолікуванням – ліки повинен виписувати лікар.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть показати людині не лише її минуле, а й майбутнє, тож бажано ретельно їх розшифрувати та проаналізувати.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Афоризм дня: "Висока мета, навіть невиконувана, дорожча нам від низької, хоча і досягнутої" (Йоганн Вольфганг Гете).

Ангел-хранитель дня: Ламас – опікується незалежними і самостійними людьми.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, використовуючи магічну силу мінералів.

Табу дня: потрібно побоюватися великої висоти.

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Дата публікації
Перегляди
386
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