13 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 13 декабря, в православном календаре день памяти апостола Андрея Первозванного. Свое имя он получил за то, что был одним из первых учеников Иисуса Христа. До этого он следовал за Иоанной Предтечей, а потому многое знал о Слове Божием. До распятия и воскресения Спасителя Андрей проповедовал христианство во всем мире вместе с апостолом Петром. Трижды он путешествовал по Европе и Азии, распространяя Евангелие.

Когда в тюрьме арестовали апостола Мавия, именно Андрей пришел ему на помощь. Также Андрей Первозванный умел творить чудеса. Благодаря им люди уверовали во Христа. За свою жизнь апостол совершил большое количество подвигов. Также на его счету немало пророчеств, которые затем свершились. Погиб Андрей Первозванный на кресте, как и его учитель. А крест этот назвали Андреевским.

Церковный праздник 13 декабря – день памяти святого Фрументия

В основном святой Фрументий известен своим путешествием с братом Эдезием. Произошла кораблекрушение и их взяли в плен в Эфиопии. Там братья не растерялись, а стали проповедовать христианство. Многих людей они обратили в истинную веру. Все они последовали за Господом и приняли крещение. За свои благие деяния Фрументий даже стал епископом. Умер в 380 году.

Приметы 13 декабря

Народные приметы 13 декабря / Фото: Pexels

на улицах уже лежит снег – зима будет длинной и снежной;

тихая вода в прудах – до спокойной зимы, если она шумит – будут метели;

холодный, но солнечный день – ждите хорошего урожая;

до 13 декабря снег еще не выпал – его уже и не будет зимой.

Что завтра нельзя делать

Все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Церковь также не рекомендует вязать, шить, вышивать, заниматься какими-либо видами рукоделия. В этот день пытались не выводить на улицу скот, ведь верили, что по двору ходит нечисть и охотится именно на животных.

Что можно делать завтра, 13 декабря

Хотя Церковь и запрещает такие развлечения, но 13 декабря в старину девушки гадали на свою судьбу и суженого. Считается, что все предсказания в этот день обязательно сбудутся. Также на праздник Андрея люди ходили к целителям, посещали церковную службу, а затем покрывали праздничный стол.

Читайте также: