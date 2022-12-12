13 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 13 грудня, в православному календарі — день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Своє ім'я він отримав за те, що був одним із перших учнів Ісуса Христа. До цього він слідував за Іоанною Предтечею, а тому багато знав про Слово Боже. До розп'яття та воскресіння Спасителя Андрій проповідував християнство по всьому світі разом з апостолом Петром. Тричі він подорожував Європою та Азією, розповсюджуючи Євангеліє.

Коли у в'язниці ув'язнили апостола Мавія, саме Андрій прийшов йому на допомогу. Також Андрій Первозванний вмів створювати чудеса. Завдяки їм люди увірували в Христа. За своє життя апостол здійснив велику кількість подвигів. Також на його рахунку чимало пророцтв, які потім здійснилися. Загинув Андрій Первозванний на хресті, як і його вчитель. А хрест цей назвали Андріївським.

Церковне свято 13 грудня — день пам'яті святого Фрументія

В основному святий Фрументій відомий своєю подорожжю з братом Едезієм. Сталася корабельна аварія і їх взяли в полон в Ефіопії. Там брати не розгубилися, а почали проповідувати християнство. Багатьох людей вони навернули на істинну віру. Всі вони пішли за Господом та прийняли хрещення. За своє благі діяння Фрументій навіть став єпископом. Помер 380 року.

Прикмети 13 грудня

Народні прикмети 13 грудня / Фото: Pexels

на вулицях вже лежить сніг — зима буде довгою та сніжною;

тиха вода у ставках — до спокійної зими, якщо вона шумить — будуть хуртовини;

холодний, але сонячний день — чекайте на хороший урожай;

до цього дня сніг ще не випав — його вже і не буде взимку.

Що завтра не можна робити

Все ще триває Різдвяний піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Церква також не рекомендує в'язати, шити, вишивати, займатися будь-якими видами рукоділля. Цього дня намагалися не виводити на вулицю худобу, адже вірили, що по дворі ходить нечисть і полює саме на тварин.

Що можна робити завтра, 13 грудня

Хоча Церква і забороняє такі розваги, але 13 грудня в давнину дівчата ворожили на свою долю та судженого. Вважається, що всі передбачення цього дня неодмінно збудуться. Також на свято Андрія люди ходили до цілителів, відвідували церковну службу, а потім накривали святковий стіл.

Читайте також: