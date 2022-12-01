Евросоюз передаст Украине дополнительную партию генераторов — Боррель

Страны ЕС уже передали Украине 550 генераторов
Страны Европейского союза передадут Украине еще 40 генераторов.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что Россия пытается сломить моральный дух украинцев, атакуя критическую инфраструктуру ракетами и используя заму в качестве оружия против мирного населения.
Боррель заявил, что во время страны "Большой семерки" скоординировали свои действия, чтобы поддержать Украину, поэтому передают еще 40 генераторов в 550, которые уже доставили в Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, а также генераторов.
Кроме того, мы ранее информировали, что Боррель назвал условие, которое должна выполнить Россия для прекращения войны.
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