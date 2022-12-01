Евросоюз передаст Украине дополнительную партию генераторов — Боррель

Страны Европейского союза передадут Украине еще 40 генераторов.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Он отметил, что Россия пытается сломить моральный дух украинцев, атакуя критическую инфраструктуру ракетами и используя заму в качестве оружия против мирного населения.

Боррель заявил, что во время страны "Большой семерки" скоординировали свои действия, чтобы поддержать Украину, поэтому передают еще 40 генераторов в 550, которые уже доставили в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, а также генераторов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Боррель назвал условие, которое должна выполнить Россия для прекращения войны.

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