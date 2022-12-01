Євросоюз передасть Україні додаткову партію генераторів - Боррель

Країни Европейського союзу передадуть для України ще 40 генераторів.

Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

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Він зазначив, що Росія намагається зламати моральний дух українців, атакуючи критичну інфраструктуру ракетами та використовуючи заму в якості зброї проти мирного населення.

Боррель заявив, що під час країни "Великої сімки" скоординували свої дії, щоб підтримати Україну, тому передають ще 40 генераторів до 550, які вже доставили в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив передавання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, а також генераторів.

Крім того, ми раніше інформували, що Боррель назвав умову, яку повинна виконати Росія для припинення війни.

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