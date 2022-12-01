Євросоюз передасть Україні додаткову партію генераторів - Боррель

Країни ЄС вже передали Україні 550 генераторів
Країни Европейського союзу передадуть для України ще 40 генераторів.
Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
Він зазначив, що Росія намагається зламати моральний дух українців, атакуючи критичну інфраструктуру ракетами та використовуючи заму в якості зброї проти мирного населення.
Боррель заявив, що під час країни "Великої сімки" скоординували свої дії, щоб підтримати Україну, тому передають ще 40 генераторів до 550, які вже доставили в Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив передавання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, а також генераторів.
Крім того, ми раніше інформували, що Боррель назвав умову, яку повинна виконати Росія для припинення війни.
Читайте також: