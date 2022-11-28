Чи вдасться Росії занурити всю Україну у пітьму: відповідь експерта

У Росії ще є ракети, але їх не так вже й багато, говорить експерт.

Військовий експерт Петро Черник оцінив можливість Росії влаштувати Україні повний тривалий блекаут.

Про це він 28 листопада розповів в ефірі телемарафону.

Так, за словами експерта, ракетний потенціал у РФ ще є, але вийти на ті показники, які вони хочуть, вони не зможуть. Вони не мають потрібного потенціалу ракет, який у них був на початку повномасштабного наступу.

"Якесь проривання буде (ред. - проривання ракет та влучання). Але я не прихильник концепції, що Україна повністю зануриться у пітьму. Робота ведеться - Україна повністю замкнулася у європейський простір. І на мій погляд, у нас попереду будуть утворюватися такі явища, як енергоострови. Плюс ми після знищення нафтобаз на початку війни навчалися працювати невеличкими колонами та автоцисернами. Тобто у найближчі тижні критичні об'єкти будуть переведені на невеликі енергогенеруючи системи: дизельні, бензинові і газові генератори. Плюс у нас є атомні електростанції, по яким окупанти навряд чи будуть бити", - зазначив Черник.

Він наголосив, що не думає, що Росії вдасться занурити всю Україну у пітьму.

Нагадаємо, 23 листопада Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру України. Найбільше влучань було у Києві та області, що призвело до блекату, який тривав майже дві доби. Разом зі світлом у багатьох регіонах та Києві зникли також опалення, вода та зв'язок. наразі ситуацію стабілізували, воду та опалення повернули майже всім споживачам, проте з електропостачанням складніше. Наразі в усіх областях України діють аварійні та екстрені відключення світла.

Водночас за прогнозами військових та влади, Росія вже цього тижня готує нові ракетні обстріли, аби Україна повністю залишилися без світла і тепла. Так, за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, ці атаки будуть найближчими днями. Він також зазначає, що Україна знає, куди цілитиметься ворог та готується до нової масованої атаки.

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