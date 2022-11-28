Як обігріти будинок та зекономити: розвінчуємо популярні міфи про опалення

Як скоротити рахунки за опалення будинку, над таким питанням замислюється будь-який українець.. Щоб домогосподарства не платили більше, ніж повинні, розвінчує міфи про опалення директор британської компанії Electrician Courses 4U Найджел Бест. В першу чергу, поради стосуються британських домогосподарств, але, безперечно, будуть у пригоді й українцям.

На його думку, "хоча існує безліч корисних порад про те, як скоротити споживання електроенергії, є кілька поширених методів, які не лише неефективні, а й можуть зрештою коштувати вам більше грошей".

Електричні обігрівачі ефективніші, ніж центральне опалення

Експерт попереджає, що електричні обігрівачі попри поширену думку значно збільшують рахунки за електроенергію. Звичайно це залежить від моделі електронагрівача, але доведено, що електричні обігрівачі багато енергії витрачають марно, тому що створюють не лише тепло, а й шум. Цей шум живиться від електрики та впливає на вартість струму.

Дешевше тримати опалення на низькому рівні весь день, ніж вмикати його лише за необхідності

Власники будинків з індивідуальним опаленням вважають, що краще потрохи протягом дня зігрівати оселю. Як вважає експерт, незалежно від ситуації, включення опалення, коли вас немає вдома, завжди коштуватиме вам грошей. Краще, встановити таймер, який включатиме опалення у потрібний для вас час, щоб нагріти будинок до того моменту, коли ви до нього повернетесь.

Каміни — чудовий спосіб обігріти будинок

Хоча це може здатися дивним, але Найджел попередив, що каміни не є «ефективним способом» зігріти будинок. Існую думка, топити дровами — ефективний спосіб зігрітися в холодну погоду, однак це не так, вважає експерт. Каміни з димарем можуть спричинити втрати тепла в будинку саме через димар. Річ у тому, що через верхню частину димаря в будинку може потрапляти холодне повітря, а гаряче таким же чином, може виходити. Бажано підтримуваним вогонь вдень та вночі, але це занадто дорого. Вартість дров в такому випадку перевищить вартість опалення будинку за допомогою радіатора.

Увімкнувши опалення на максимальну потужність, ви зігрієте будинок швидше

Поширена помилка, якої допускаються багато власників, це вмикати опалення зразу на повну потужність, коли погіршують погода чи після повернення до будинку. Ніби-то так будинок швидше нагріється.

На думку Найджела Беста будинок буде нагріватися за той же проміжок часу, не залежно від того увімкнена температура 20°C чи 40°C. А гроші будуть витрачені марно, тому що у певний момент, коли стане жарко, ви зрозумієте, що використовуєте набагато більше енергії ніж потрібно.

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