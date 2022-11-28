Как обогреть дом и сэкономить: развенчиваем популярные мифы об отоплении

Как сократить счета за отопление дома, над таким вопросом задумывается любой украинец. Чтобы домохозяйства не платили больше, чем должны, развенчивает мифы об отоплении директор британской компании Electrician Courses 4U Найджел Бест. В первую очередь, советы касаются британских домохозяйств, но, безусловно, пригодятся и украинцам.

По его мнению, "хотя существует множество полезных советов о том, как сократить потребление электроэнергии, есть несколько распространенных методов, которые не только неэффективны, но могут в конечном счете стоить вам больше денег".

Электрические обогреватели эффективнее центрального отопления

Эксперт предупреждает, что электрические обогреватели, несмотря на распространенное мнение, значительно увеличивают счета за электроэнергию. Обычно это зависит от модели электронагревателя, но доказано, что электрические обогреватели много энергии тратят впустую, потому что создают не только тепло, но и шум. Этот шум питается от электроэнергии и влияет на стоимость тока.

Дешевле держать отопление на низком уровне весь день, чем включать его только при необходимости

Владельцы домов с индивидуальным отоплением считают, что лучше понемногу в течение дня согревать дом. Как считает эксперт, вне зависимости от ситуации, включение отопления, когда вас нет дома, всегда будет стоить вам денег. Лучше установить таймер, который будет включать отопление в нужное для вас время, чтобы нагреть дом до того момента, когда вы вернетесь.

Камины – отличный способ обогреть дом.

Хотя это может показаться странным, но Найджел предупредил, что камины не являются "эффективным способом" согреть дом. Существует мысль, что топить дровами – эффективный способ согреться в холодную погоду, однако это не так, считает эксперт. Камины с дымоходом могут вызвать потери тепла в доме именно из-за дымохода. Дело в том, что из-за верхней части дымохода в доме может попадать холодный воздух, а горячий таким же образом может выходить. Желательно поддерживать огонь день и ночь, но это слишком дорого. Стоимость дров в таком случае превысит стоимость отопления дома с помощью радиатора.

Включив отопление на максимальную мощность, вы согреете дом быстрее

Распространенная ошибка, которую допускают многие владельцы, это включать отопление сразу на полную мощность, когда ухудшается погода или по возвращении в дом. Вроде бы так дом быстрее нагреется.

По мнению Найджела Беста, дом будет нагреваться за тот же промежуток времени, независимо от того, включена температура 20°C или 40°C. А деньги будут потрачены впустую, потому что в определенный момент, когда станет жарко, вы поймете, что используете гораздо больше энергии, чем нужно.

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