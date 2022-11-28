Могут ли Воздушные силы просчитать, куда будут бить вражеские ракеты – военный эксперт объяснил

Силы противовоздушной обороны могут и готовятся к ракетным ударам россиян, и просчитывают, откуда и куда будет лететь очередная партия вражеских ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Система противовоздушной обороны – это бесконечный математический расчет. Я уверен на 100%, что наши Силы делают все возможное для того, чтобы еще с большей точностью высчитывать все потенциальные ракетные удары. Я бы действительно поставил несколько огромных плюсов нашей системе противовоздушной обороны, которая, можно сказать, буквально с колес научились сбивать едва ли не самые серьезные ракеты, существующие в природе. Вместе с тем все должны помнить, что противник также учится, на 100% система ПВО не может поднять все цели", — пояснил эксперт.

Черник также подчеркнул и объяснил, почему не стоит сравнивать ПВО Украины и известный "Железный купол" Израиля.

"Даже знаменитые израильские "Железные купола", работающие с 2012 года, подчеркну, работают против кустарных снарядов с двигателем. Ничего лучше палестинцы запустить в сторону Израиля не могут, к сожалению, все равно допускают ("Железные купола" — ред.) прорыв собственной обороны. Поэтому, когда слышим так называемый рев мопедов или противовоздушную оборону, в обязательном порядке заботимся о своей безопасности", — отметил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что ракетные удары россиян никак не влияют на линию разграничения и логику боевых действий.

Противовоздушная оборона Украины

Недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и LRU для защиты неба.

Кроме того, ПВО Украины усугубит американский ракетный комплекс Hawk.

Пентагон в четверг, 11 ноября, объявил о новом пакете военной помощи для ВСУ. В него войдут современные ПВО, ракеты HIMARS и снаряды.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украине пока не хватает боеприпасов для немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, хорошо зарекомендовавшего себя при уничтожении российских ракет.

Юрий Игнат также говорит, что заранее предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии невозможно.

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