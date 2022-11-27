"Готовимся всегда": Игнат высказался о возможности новых ударов РФ

Всегда нужно быть готовым к атакам РФ.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что заранее предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии невозможно. Впрочем, всегда нужно быть готовыми к новой атаке.

Об этом в эфире Игнат сказал в эфире телемарафона.

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать никогда этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно", — сказал Игнат.

По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но противник их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике. "Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда", — добавил спикер.

Напомним, Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты способны наносить новые удары по энергетической системе Украины еженедельно. По его словам, у РФ богатый потенциал ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много.

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