"Готовимся всегда": Игнат высказался о возможности новых ударов РФ

Всегда нужно быть готовым к атакам РФ.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что заранее предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии невозможно. Впрочем, всегда нужно быть готовыми к новой атаке.
Об этом в эфире Игнат сказал в эфире телемарафона.
"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать никогда этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно", — сказал Игнат.
По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но противник их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике. "Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда", — добавил спикер.
Напомним, Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты способны наносить новые удары по энергетической системе Украины еженедельно. По его словам, у РФ богатый потенциал ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много.
Читайте также:
- "Кремлю придется пойти на условия": генерал объяснил, при каких условиях Путин заберет свои войска со всей Украины
- ВСУ ударили по объекту оккупантов в Сватово: там находились 70 захватчиков
- В Воздушных силах рассказали, к какой системе ПВО Украина нуждается в боеприпасах