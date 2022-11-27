"Готуємось завжди": Ігнат висловився про можливість нових ударів РФ

Завжди треба бути готовими до атак РФ.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії неможливо. Втім, завжди треба бути до готовими до нової атаки.

Про це ефірі Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

"Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо", - сказав Ігнат.

За його словами, невідомо, коли будуть обстріли. Але противник їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою. "Коли буде удар, у мене поки інформації немає. Готуватися треба завжди", - додав речник.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти здатні завдавати нових ударів по енергетичній системі України щотижня. За його словами, в РФ багатий потенціал ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато.

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