Небезпека чадного газу: як уберегтися від отруєння

Чадний газ може бути смертельним для людини.
Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання не визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку.
Про це нагадали у МОЗ.
Через терористичні дії російської федерації страждає енергетична сфера України, тож українці завчасно почали готуватися до зими: обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. Але, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики його використання. Тож сьогодні поговоримо про небезпеку чадного газу.
Що таке чадний газ
Оксид вуглецю (СО) - це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його називають чадним газом. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, але він може бути смертельним для людини.
Симптоми отруєння чадним газом
- головний біль
- нудота
- прискорене дихання
- слаюкість, відчуття втоми
- запаморочення
- сплутання свідомості
Що робити у разі підозри отруєння чадним газом
- Вимкніть усі прилади, крім електричних
- Відкрийте вікна
- Викликайте газову "104"
Нагадаємо, лише на Львівщині з початку року отруїлося чадним газом 174 людини.
А під Запоріжжям чадним газом отруїлися четверо дітей і двоє дорослих.
В МВС дали рекомендації українцям, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.
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