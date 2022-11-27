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Небезпека чадного газу: як уберегтися від отруєння

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Небезпека чадного газу: як уберегтися від отруєння

Фото: Управління ДСНС України у Львівській області

Чадний газ може бути смертельним для людини.

Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання не визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку.

Про це нагадали у МОЗ.

Через терористичні дії російської федерації страждає енергетична сфера України, тож українці завчасно почали готуватися до зими: обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. Але, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики його використання. Тож сьогодні поговоримо про небезпеку чадного газу.

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Що таке чадний газ

Оксид вуглецю (СО) - це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його називають чадним газом. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, але він може бути смертельним для людини.

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Симптоми отруєння чадним газом

  • головний біль
  • нудота
  • прискорене дихання
  • слаюкість, відчуття втоми
  • запаморочення
  • сплутання свідомості
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Що робити у разі підозри отруєння чадним газом

  • Вимкніть усі прилади, крім електричних
  • Відкрийте вікна
  • Викликайте газову "104"

Нагадаємо, лише на Львівщині з початку року отруїлося чадним газом 174 людини.

А під Запоріжжям чадним газом отруїлися четверо дітей і двоє дорослих.

В МВС дали рекомендації українцям, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

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Дата публікації
Перегляди
169
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