Небезпека чадного газу: як уберегтися від отруєння

Чадний газ може бути смертельним для людини.

Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання не визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку.

Про це нагадали у МОЗ.

Через терористичні дії російської федерації страждає енергетична сфера України, тож українці завчасно почали готуватися до зими: обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. Але, купуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики його використання. Тож сьогодні поговоримо про небезпеку чадного газу.

Що таке чадний газ

Оксид вуглецю (СО) - це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його називають чадним газом. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, але він може бути смертельним для людини.

Симптоми отруєння чадним газом

головний біль

нудота

прискорене дихання

слаюкість, відчуття втоми

запаморочення

сплутання свідомості

Що робити у разі підозри отруєння чадним газом

Вимкніть усі прилади, крім електричних

Відкрийте вікна

Викликайте газову "104"

Нагадаємо, лише на Львівщині з початку року отруїлося чадним газом 174 людини.

А під Запоріжжям чадним газом отруїлися четверо дітей і двоє дорослих.

В МВС дали рекомендації українцям, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.

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