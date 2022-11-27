ЗСУ ударили по об'єкту окупантів у Сватовому: там перебували 70 загарбників

Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі Сватового 25 листопада.
Російські окупанти продовжують зазнавати значиних втрат на фронті.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 27 листопада.
Так, місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Окупанти змушені проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська.
Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі Сватового 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Раніше міністр оборони Естонії заявив, що військова міць РФ ще не сильно ослаблена війною проти України.
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