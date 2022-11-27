Росія перекидає війська: у Генштабі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Російські окупанти перекидають свої війська на тимчасово окуповану територію України з Білорусі. Поки наступальних угрупувань загарбників та Волинському та Поліському напрямках не виявлено.

Про це йдеться у зведенні Генштабу від 27 листопада.

За даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі росіяни тренують своїх окупантів, щоб потім перекинути ці війська на територію нашої держави.

"Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави російської федерації та республіки білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого російські окупанти з території Білорусі рушили на Київ. Росіяни планували захопити нашу столицю за "три дні" та встановити тут маріонетковий режим.

Білорусь від початку війни активно підтримує Росію - надає окупаційній армії свої території та постачає важку зброю і боєприпаси. Також з території цієї держави росіяни запускають по Україні ракети.

Днями самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

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