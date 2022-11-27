У сірих штанях та блакитному пальті: гарна кронпринцеса Мері сходила з родиною на "Лускунчик"

Європейські королівські будинки готуються до майбутніх різдвяних та новорічних свят. І хоча до Різдва ще цілий місяць, ялинки вже прикрашають та святкові вистави відвідують.

Спадковий принц Данії Фредерік та кронпринцеса Данії Мері з дітьми принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною прибули сьогодні на прем'єру балету "Лускунчик" до Концертної зали Тіволі в Копенгагені.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

50-річна кронпринцеса мала просто чудовий вигляд. Вона була одягнена в сіру водолазку, під яку підібрала вовняні штани-кльош зі стрілками та високою талією, до яких підібрала туфлі-човники з розсипом каменів на підборах.

Поверх вбрання принцеса накинула ніжно-блакитне пальто без коміра. Також у неї була гарна зачіска, вечірній макіяж та гарні сережки-висячки були у вухах.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нещодавно у схожому образі на публічному заході була помічена дружина молодшого брата кронпринца Фредеріка – Йоахіма – принцеса Марі. Вони з чоловіком відвідали Різдвяний базар у Данській церкві у Парижі. Цього дня на ній було світло-блакитне пальто від Max Mara, штани в тон пальта від MAJE та чорна водолазка.

Принцеса Марі та принц Йоахім / Фото: Getty Images

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