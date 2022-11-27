Військова міць РФ ще не сильно ослаблена війною проти України — міністр оборони Естонії

За словами міністра, загроза з боку Росії аж ніяк не зменшилася.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур не вважає, що військова міць Росії критично ослаблена навіть після дев’яти місяців війни в Україні.

Про це інформує "Радіо Свобода".

"Ми маємо бути чесними та ясними: російський флот та авіація більш-менш такі ж великі, як і до війни", — сказав Певкур.

За його словами, незважаючи на те, що російські сухопутні війська втратили значну силу, вони "рано чи пізно" матимуть ту чисельність, яку мали до початку вторгнення 24 лютого, або навіть більшу. Росія також вчитиметься на своєму військовому досвіді в Україні, стверджує він.

"У нас немає підстав вважати, що загроза з боку Росії якимось чином зменшилася або що загроза НАТО зменшилася", — зазначає міністр.

Раніше Ханно Певкур заявив, що Естонія продовжить тренувати українських військових.

Також розвідка Естонії повідомляла, що Росія витратила у війні до 70% своїх боєприпасів.

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