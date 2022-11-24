Україна може отримати нову зброю, яка змінить перебіг війни: експерт розкрив подробиці

Якщо Іран продаватиме Росії крилаті ракети, Ізраїль у відповідь може надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси LORA, які перевершують за характеристиками ATACAMS і здатні внести перелом у війну.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

Як пояснив експерт, Іран, озброюючи Росію, переслідує свою стратегічну мету - отримати ядерні технології для завершення виробництва своєї ядерної бомби. Саме тому, за його словами, "так міцно і серйозно зараз зарефлексував Ізраїль".

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Черник розповів, що LORA має дальність стрільби до 400 км - на 100 км далі, ніж ATACAMS, бойову частину у 570 кг - у 2,5 рази більше, ніж ATACAMS, "плюс він унікальний, що може запускатися зі звичайної вантажівки".

За його словами, якщо дійде до передачі Україні LORA, тоді "ми отримуємо зброю переломного поля бою".

"Чи до цього дійде - побачимо. Іранці не дурні, вони добре усвідомлюють, який сигнал подали. І росіяни добре усвідомлюють, що якщо ми таку зброю отримаємо, то наші оперативні спроможності щодо нищення інфраструктури у Криму кратно зростають", - пояснив експерт.

На думку Черника, з новою зброєю Україна зможе завдавати ударів вглиб окупованого Криму.

"Крим і досі залишається доволі потужною воєнною базою. Попри те, що знеміг Кримський міст і там є тільки одна повноцінна залізнична реверсна нитка, складів боєприпасів, в першу чергу артилерійських, на півострові неймовірно багато. Така зброя створює загрозу на значну частину кримської території, в першу чергу - аеродроми. Росіяни досі застосовують авіацію для пусків у ближніх радіусах по нашій території", - заявив він.

Нагадаємо, військова розвідка України отримала інформацію про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що його країна може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Ізраїльські дипломати також висловили протест щодо використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Лідер ізраїльської партії "Лікуд", переможець парламентських виборів Беньямін Нетаньягу раніше не виключив, що допоможе озброїти Україну, якщо його знову оберуть прем'єр-міністром. Згадуючи про використання Росією безпілотників-смертників іранського виробництва проти України, Нетаньягу попередив, що вони також можуть нести загрозу Ізраїлю та країнам Заходу.

LORA — ізраїльський оперативно-тактичний ракетний комплекс з одноступеневою твердопаливною балістичною ракетою. LORA може використовуватись як в наземному, так і в морському варіантах базування для ураження елементів інфраструктури - вузлів зв'язку, електростанцій, а також батарей протиповітряної оборони в глибокому тилу ворога.

Ракети LORA в 2020 році використовував Азербайджан під час війни з Арменією за Нагірний Карабах.

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