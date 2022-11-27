Хливнюк розповів про спілкування з росіянами на фронті та назвав російського артиста, з яким підтримує зв'язок

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з початком повномасштабного вторгнення РФ до України пішов захищати нашу країну.

Музикант вступив до лав тероборони ЗСУ. Згодом став пілотом ударного дрона Punisher на передовій.

Як розповів Хливнюк в інтерв'ю "Рандеву" з Яніною Соколовою, на фронті йому доводилося спілкуватися з росіянами, які на боці України:

"Я іноді спілкуюся з росіянами, які перебувають тут або на лінії фронту роблять роботу свою різну, журналістську. Багато з них починають розмову: "Привіт. Якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітруся і почнемо вже далі якось шукати спільну мову". Я сміюся з цього і розумію, що людина адекватна, самоіроічна і нормальна", - поділився Хливнюк.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Окрім того, музикант назвав ім'я єдиного російського артиста, з яким після початку повномасштабної війни продовжив спілкування:

"Я продовжую товаришувати з Нойзіком Ванею (репер Noize MC – прим.ред.). Тому що дуже чітко й одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Все зрозуміло. Це п*здець. Всі збожеволіли. Треба бігти й збирати гроші на те, щоб допомогти вам", - розповів Хливнюк.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Зазначимо, що Noize MC російський репер, який з першого дня повномасштабного вторгнення РФ до України виступив проти війни. Артист поїхав з РФ, на своїх концертах постійно говорить, що росіянам має бути соромно, і під час своїх виступів збирає кошти для допомоги Україні. За активну підтримку нашої країни Noize MC визнали "іноземним агентом" у Росії.

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