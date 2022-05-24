Андрій Хливнюк поїхав воювати на схід України

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав тероборони ЗСУ.

Спочатку артист захищав Київ від окупантів, нині ж відправився воювати на схід України, де наразі відбуваються запеклі бої.

Про те, що артист поїхав захищати схід від російських окупантів, розповів журналіст Юрій Кошмарченко. Він пригадав їхню останню зустріч, коли дізнався про плани Хливнюка.

"Зустрів у Києві Андрія Хливнюка, постояли, поговорили (ми знайомі), він беззлобно поскаржився, що не зміг купити в магазині поруч безалкогольного пива. Попрощалися — і він повернувся в гумштаб, звідки вийшов. А я в тієї ж миті зрозумів: моя головна місія на цій війні — негайно знайти Андрію безалкогольне пиво. Оббігав магазини навколо, знайшов, накупив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він такий скромно: "Дякую, вип'ємо, коли повернуся зі сходу", - написав журналіст.

Андрій Хливнюк / Фото: facebook.com/kutiepov

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Хливнюк служить в лавах тероборони. У березні колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого Андрій отримав пошкодження обличчя. Одразу ж після того, як рана загоїлася, він повернувся на службу.

Читайте також: