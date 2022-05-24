Андрей Хлывнюк поехал воевать на восток Украины

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны ВСУ.

Сначала артист защищал Киев от оккупантов, а теперь отправился воевать на восток Украины, где сейчас проходят ожесточенные бои.

О том, что артист уехал защищать восток от российских оккупантов, рассказал журналист Юрий Кошмарченко. Он вспомнил их последнюю встречу, когда узнал планы Хлывнюка.

"Встретил в Киеве Андрея Хлывнюка, постояли, поговорили (мы знакомы), он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом безалкогольного пива. Попрощались — и он вернулся в гумштаб, откуда вышел. А я в тот же миг понял: моя главная миссия на этой войне — немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Обегал магазины вокруг, нашел, накупил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он такой скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с востока", — написал журналист.

Андрей Хлывнюк / Фото: facebook.com/kutiepov

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Хлывнюк служит в рядах терробороны. В марте колонна, в которой двигался музыкант, попала под минометный обстрел, в результате чего Хлывнюк получил повреждение лица. Сразу же после заживления раны Хлывнюк вернулся на службу.

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