“Мені що, “Слава Україні” сказати?": російського військового у формі не впустили у паб у Саратові

Обурений дрес-кодом у пивному закладі російського міста, вояка назвав дії бармена проявом неповаги до армії РФ та вимагає його покарання.

Росіянин, який добровільно зголосився воювати в Україні, публічно висловив своє обурення через те, що його у камуфляжній формі не пропустили в ірландський паб Harat's у російському місті Саратові. На цей випадок вже відреагував один з депутатів Держдуми РФ.

Відеофіксацію із скандалом у пивному закладі Саратова опублікував у неділю, 27 листопада, Telegram-канал Mash.

Російський доброволець на ім’я Олег, який найближчим часом збирається поїхати на фронт і вбивати українців, не знявши камуфляжної куртки намагався потрапити до пабу. Коли бармен, який вийшов із закладу через порушення дрес-коду, пояснив, що у формі заходити не можна, вояка почав звинувачувати його в непатріотичній позиції та неповазі до російської армії.

“Мені що, “Слава Україні” сказати?” - допитувався роздратований чоловік.

На цей випадок вже відреагував депутат Державної думи РФ Микола Панков, який вимагає жорсткого покарання для бармена і власників закладу. Цей “інцидент” він назвав “дуже ганебним випадком для нашого міста” і пообіцяв звернутися до правоохоронців і до Росспоживнагляду.

Раніше голова російської Держдуми В'ячеслав Володін засудив подібний випадок, який стався в одному із ресторанів Москви. Тоді охоронця було звільнено, а власник закладу приносив публічні вибачення.

Нагадаємо, раніше на знак протесту проти втечі російської армії від ЗСУ на лівий берег Дніпра 19-річна дівчина порізала собі руку перед будівлею обласної влади в Пермі.

Читайте також: