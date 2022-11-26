Хорватія – Канада: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Після невдалого старту на Мундіалі обом командам важливо перемагати.

У неділю, 27 листопада, в матчі 2-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії зіграє з Канадою.

Поєдинок відбудеться на Міжнародному стадіоні Халіфа в Досі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Крім хорватів та канадців, у цьому квартеті також грають Бельгія і Марокко. Вони зійдуться в очному протистоянні також 27 листопада, але раніше – о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі Хорватія поділила очки з Марокко (0:0), а Канада у напруженому матчі поступилася Бельгії (1:0).

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Де дивитися матч Хорватія – Канада

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Канада

У майбутній зустрічі фахівці надають перевагу хорватській збірній. На їхню перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 2,17. Нічия – 3,45. Тріумф німців оцінюється в 3,50.

У матчах заключного туру квартету F, які відбудуться 1 грудня, Хорватія зіграє з Бельгією, а Канада зійдеться з Марокко..

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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