Збірна-господарка увійшла до історії світового футболу: на ЧС-2022 встановили унікальний антирекорд

Катар програв в обох матчах домашнього Мундіалю і достроково позбувся шансів на вихід до плейоф.
У п'ятницю, 25 листопада, відбувся матч 2-го туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Катару та Сенегалу.
На цьому поєдинку збірна Катару встановила унікальний антирекорд світової першості.
Команда Фелікса Санчеса Баса стала першою в історії Мундіалю країною-організаторкою ЧС, яка поступилася у двох стартових матчах групового етапу.
Нагадаємо, що гра завершилася з рахунком 3:1 на користь сенегальців.
Таким чином, Катар став першою збірною, яка втратила шанси на вихід до плейоф ЧС-2022.
Огляд матчу
- У іншому матчі групи A збірна Нідерландів розписала нічию з національною командою Еквадору (1:1).
- Матчі заключного, третього, туру відбудуться 29 листопада: Еквадор – Сенегал, Нідерланди – Катар.
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