В Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії - "Укренерго"

В Україні станом на вечір 25 листопада в енергосистемі країни зберігається дефіцит у 30% від потреби споживання.

В Україні станом на вечір в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит від потреби споживання. Йдеться про 30%.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Як зазначається, поетапне відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам.

“Для того, щоб тримати баланс у системі в таких умовах, Диспетчерський центр “Укренерго” ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби. Обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів. Диспетчерський центр “Укренерго” лише доводить необхідний обсяг обмеження споживання. Обсяг наявних у системі потужностей достатній для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів у кожній області та Києві”, - розповіли в "Укренерго".

Там також окремо попросили українців заощаджувати електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

Нагадаємо, що в Росії частина оточення Путіна прагне посадити Україну за стіл переговорів ударами по енергетичній інфраструктурі.

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