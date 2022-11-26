Хорватия – Канада: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

После неудачного старта на Мундиале обеим командам важно побеждать.

В воскресенье, 27 ноября, в матче 2-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу сборная Хорватии сыграет с Канадой.

Поединок состоится на Международном стадионе Халифа в Дохе. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Кроме хорватов и канадцев, в этом квартете также играют Бельгия и Марокко. Они сойдутся в очном противостоянии также 27 ноября, но раньше – в 15.00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом туре Хорватия поделила очки с Марокко (0:0), а Канада в напряженном матче уступила Бельгию (1:0).

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Где смотреть матч Хорватия – Канада

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Хорватия – Канада

В предстоящей встрече специалисты предпочитают хорватскую сборную. В их победу принимаются ставки с коэффициентом 2,17. Ничья – 3,45. Триумф немцев оценивается в 3,50.

В матчах заключительного тура квартета F, которые состоятся 1 декабря, Хорватия сыграет с Бельгией, а Канада сойдется с Марокко.

В плейоф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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