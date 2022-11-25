Максим Галкін прокоментував фото з маленькою українкою, якій батьки заряджали інгалятор на заправці

Російський гуморист та шоумен Максим Галкін відреагував на щемливе фото дівчинки на АЗС, яке вчора облетіло Мережу.

На знімку маленька українка зображена на одній з АЗС Києва – батьки привезли дитину туди, аби підключити до електромережі потрібний для її життя інгалятор. Вдома у родини такої можливості немає через постійні обстріли наших ТЕЦ російськими окупантами і аварійні відключення світла по всій Україні.

У себе в Instagram Галкін розмістив цю світлину з маленькою дівчинкою і підписав:

"Київ зараз. Цю маленьку дівчинку рідні привезли на заправку, щоби підключити до електрики інгалятор, необхідний їй для життя. Максим Галкін визнаний Мін'юстом РФ іноагентом".

Нагадаємо, що з першого дня повномасштабного вторгнення Максим Галкін відкрито виступає проти війни, яку рф розв'язала проти України. Разом з дружиною Аллою Пугачовою та 9-річними дітьми Галкін виїхав з росії до Ізраїлю. У вересні Галкіна в росії визнали "іноземним агентом" за підтримку України та публічну критику російської влади.

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