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Максим Галкін прокоментував фото з маленькою українкою, якій батьки заряджали інгалятор на заправці

Максим Галкін прокоментував фото з маленькою українкою, якій батьки заряджали інгалятор на заправці

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
3310
Час на прочитання
1 хв
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Максим Галкін прокоментував фото з маленькою українкою, якій батьки заряджали інгалятор на заправці

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен розмістив кадр у своєму Instagram.

Російський гуморист та шоумен Максим Галкін відреагував на щемливе фото дівчинки на АЗС, яке вчора облетіло Мережу.

На знімку маленька українка зображена на одній з АЗС Києва – батьки привезли дитину туди, аби підключити до електромережі потрібний для її життя інгалятор. Вдома у родини такої можливості немає через постійні обстріли наших ТЕЦ російськими окупантами і аварійні відключення світла по всій Україні.

У себе в Instagram Галкін розмістив цю світлину з маленькою дівчинкою і підписав:

"Київ зараз. Цю маленьку дівчинку рідні привезли на заправку, щоби підключити до електрики інгалятор, необхідний їй для життя. Максим Галкін визнаний Мін'юстом РФ іноагентом".

Нагадаємо, що з першого дня повномасштабного вторгнення Максим Галкін відкрито виступає проти війни, яку рф розв'язала проти України. Разом з дружиною Аллою Пугачовою та 9-річними дітьми Галкін виїхав з росії до Ізраїлю. У вересні Галкіна в росії визнали "іноземним агентом" за підтримку України та публічну критику російської влади.

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Дата публікації
Перегляди
3310
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