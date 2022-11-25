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Співачку Світлану Лободу внесуть до списку персон нон ґрата у Литві

Співачку Світлану Лободу внесуть до списку персон нон ґрата у Литві

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Співачку Світлану Лободу внесуть до списку персон нон ґрата у Литві

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

З відповідною заявою виступили у МЗС Литви.

Співачку Світлану Лободу буде додано до списку небажаних осіб у Литві через її гастролі в окупованому Криму.

Цю інформацію підтвердила представниця міністра закордонних справ Пауліна Левіцькіте, пише балтійське інформаційне агентство BNS. Персоною нон ґрата Лободу хочуть зробити на тлі анонсованого нею туру великими містами Литви у листопаді та грудні.

"Після консультацій з українськими партнерами ми вносимо виконавця до списку персон нон ґрата", – повідомили у МЗС Литви.

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

За словами міністра культури Симонаса Кайріса, ця виконавиця є громадянкою України і зараз проживає в Латвії, тому, на відміну від виконавців з російським паспортом, їй не заборонено в'їзд до країни автоматично.

"Організатори приватних заходів повинні знати, що вони ризикують, що таку особу, яка несе певні ризики, можна будь-якої миті додати до списку – це вже є у судовій практиці. І тоді вони теж ризикують своїми інвестиціями", – зазначив Кайріс.

Як відомо, Світлана Лобода вела активну концертну діяльність у Росії після окупації Росією Криму, а 2015 року виступила на заході 9 травня, присвяченому перемозі Радянського Союзу у Другій світовій війні.

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Перегляди
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