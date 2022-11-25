На Україну суне снігопад: які регіони і коли замете

До деяких регіонів України знову йдуть снігопади.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозом, незабаром засніжить у Житомирській, Київській та подекуди у Черкаській областях.

"Сьогодні ввечері та у ніч проти 26 листопада у Житомирській, Київській та подекуди у Черкаській областях очікуються дощі з переходом в снігопад, тому буде дуже слизько. У центрі та на півдні теж очікується волога погода, але опади будуть переважно у вигляді дощу і лише місцями з мокрим снігом, на решті території України переважатиме похмура погода, але без опадів", - наголосив синоптик.

Він також додав, що температура повітря по всій країні вночі коливатиметься в межах від -2+4 градусів та у межах 0+7 градусів у денний період.

Водночас, як повідомляють ТСН.ua мешканці Хмельницького, місто вже від ранку 25 листопада почало засипати снігом.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів. Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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