Зима відступить: якою буде погода у грудні та у новорічні свята

На різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року.

Зимова погода недовго буде тішити українців снігом і "відступить вже завтра".

Про це заявив синоптик Станіслав Щедрін, інформує "Суспільне".

За його прогнозом, цьогоріч зима не повинна бути занадто холодною. Сильних морозів не буде, як минулої та позаминулої зими.

"Холодними будуть кінець січня та лютий. Грудень фактично весь буде теплий. Будуть дощі, вологий сніг і слабкий мороз. На різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року — без великих морозів, малосніжна, здебільшого тепла, з дощами", — сказав Щедрін.

Нагадаємо, за інформацією порталу Gismeteo, сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні вже цього місяця. Грудень майже увесь буде з мінусом і вдень, і вночі.

Народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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