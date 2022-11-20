"Голос країни-12": хто став переможцем проєкту

Щойно на каналі ТЕТ відбувся грандіозний суперфінал шоу "Голос країни-12".

За перемогу у другому етапі проєкту боролися учасники з кожної команди тренерів: Давим Маскиса з команди DOROFEEVA; Сергій Соловйов з команди Олі Полякової; Василь Палюх з команди Потапа, Марія Квітка з команди "Другого шансу" Олександри Заріцької та Андрія Мацоли.

Так, завдяки підтримці глядачів переможницею дванадцятого сезону проєкту "Голос країни" стала Марія Квітка з команди "Другого шансу".

Марія Квітка

Переможець найвокальнішого шоу "Голос країни-12" отримає від народного тренера та мецената Андрія Мацоли суперприз. Особливим подарунком для артиста стануть: запис пісні, ротація та кліп.

Зазначимо, шоу "Голос країни-12", показ якого був перерваний через повномасштабне вторгнення Росії, повернувся в ефір з благодійною метою. Так, метою шоу стала важлива закупка для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Тренер "Другого шансу" та меценат Андрія Мацола допоміг закрити благодійний збір внеском у розмірі 2,6 млн гривень.

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