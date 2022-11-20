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"Голос країни-12": текстова трансляція суперфіналу шоу

Дата публікації
Перегляди
631
Час на прочитання
1 хв
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"Голос країни-12": текстова трансляція суперфіналу шоу

Голос країни-12 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вже сьогодні глядачі дізнаються ім'я переможця вокального шоу.

Сьогодні, 20 листопада, відбудеться грандіозний фінал головного вокального шоу "Голос країни-12". За перемогу у проєкті будуть змагатися учасники команд Наді Дорофєєвої, Олі Полякової та Потапа, а також суперфіналісти команди "Другого шансу" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької.

Прямий ефір улюбленого проєкту українських глядачів відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу, на знаковій локації - станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. 

Сайт ТСН.ua буде вести текстову онлайн-трансляцію шоу та стежити за усіма подіями на проєкті. 

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Дата публікації
Перегляди
631
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