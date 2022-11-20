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"Голос країни-12": текстовая трансляция суперфинала шоу

Дата публикации
Просмотры
794
Время на прочтение
1 мин
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"Голос країни-12": текстовая трансляция суперфинала шоу

Голос страны-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Уже сегодня зрители узнают имя победителя вокального шоу.

Сегодня, 20 ноября, состоится грандиозный финал главного вокального шоу "Голос країни-12". За победу в проекте будут соперничать участники команд Нади Дорофеевой, Оли Поляковой и Потапа, а также суперфиналисты команды "Второго шанса" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.

Прямой эфир любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, отвечающем условиям военного времени, на знаковой локации — станции метро "Майдан незалежності" в Киеве.

Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию шоу и следить за всеми событиями на проекте.

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Голос країни 2022
Дата публикации
Просмотры
794
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