У всіх регіонах України 21 листопада будуть планові відключення - “Укренерго”

Додаткові аварійні відключення на завтра не заплановано.

У понеділок, 21 листопада, упродовж доби у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Про це повідомили в “Укренерго”

“Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання”, - зауважили енергетики, запевнивши, що роблять все можливе для повернення світла у домівки українців.

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Додаткові аварійні відключення у понеділок не прогнозуються.

Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

В "Укренерго" нагадали, що не займаються відключенням конкретних будинків, вулиць чи міст, а лише надають обленерго обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Нагадаємо, в Україні відключення світла можуть бути тривалими внаслідок ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах. Українці мають готуватися до найгіршого.

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