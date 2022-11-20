"Голос країни-12": кто стал победителем проекта

В суперфинале шоу победил участник из команды "Второго шанса".

Только что на канале ТЕТ состоялся грандиозный суперфинал шоу "Голос страны-12".

За победу во втором этапе проекта боролись участники из каждой команды тренеров: Давим Маскиса из команды DOROFEEVA; Сергей Соловьев из команды Оли Поляковой; Василий Палюх из команды Потапа; Мария Квитка из команды "Второго шанса" Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

Благодаря поддержке зрителей победителем двенадцатого сезона проекта "Голос країни" стала Мария Квитка из команды "Второго шанса".

Марія Квітка

Победитель самого вольного шоу "Голос країни-12" получит от народного тренера и мецената Андрея Мацолы суперприз. Особым подарком для артиста станут запись песни, ротация и клип.

Отметим, шоу "Голос країни-12", показ которого был прерван из-за полномасштабного вторжения России, вернулось в эфир в благотворительных целях. Целью шоу стала важная закупка для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Тренер "Второго шанса" и меценат Андрея Мацола помог закрыть благотворительный сбор взносом в размере 2,6 млн гривен.

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