Потап расплакался прямо в прямом эфире "Голосу країни-12"

Участник заставил звездного тренера плакать.
После команды звездного тренера Нади Дорофеевой на сцену вышли участники, наставником которых стал Потап.
Выступление одного из подопечных просто довело ПТП до слез. Диакон Василий Палюх исполнил песню Тараса Петриненко — "Зорепадом летять роки". Звездный наставник был настолько растроган, что не смог сдержать слез и заплакал.
"Что здесь скажешь, я расплакался. Только песня нас вылечит. Я знаю, сколько ты делаешь для Украины, но самое главное, что ты здесь и ты лечишь наши души и сердца. Спасибо тебе за это", — прокомментировал выступление участника Потап.
Отметим, скоро станет известно, кто из команды Потапа попадет во второй этап суперфинала "Голосу країни-12" и будет бороться за победу.
Тем временем команда Нади Дорофеевой уже выступила. Во второй этап попал защитник Украины – Давид Маскиса.
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