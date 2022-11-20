Потап расплакался прямо в прямом эфире "Голосу країни-12"

После команды звездного тренера Нади Дорофеевой на сцену вышли участники, наставником которых стал Потап.

Выступление одного из подопечных просто довело ПТП до слез. Диакон Василий Палюх исполнил песню Тараса Петриненко — "Зорепадом летять роки". Звездный наставник был настолько растроган, что не смог сдержать слез и заплакал.

Потап

"Что здесь скажешь, я расплакался. Только песня нас вылечит. Я знаю, сколько ты делаешь для Украины, но самое главное, что ты здесь и ты лечишь наши души и сердца. Спасибо тебе за это", — прокомментировал выступление участника Потап.

Отметим, скоро станет известно, кто из команды Потапа попадет во второй этап суперфинала "Голосу країни-12" и будет бороться за победу.

Тем временем команда Нади Дорофеевой уже выступила. Во второй этап попал защитник Украины – Давид Маскиса.

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