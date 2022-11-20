"Голос країни-12": кто из участников первым покинул шоу в суперфинале

Стало известно, кто из команды Нади Дорофеевой попал во второй этап шоу.

Только что на сцене "Голосу країни-12" выступили участники из команды Нади Дорофеевой. Зрители и звездная наставница отдали финалистам свои баллы.

Во второй этап финала попал Давид Маскиса, который в сумме набрал 66% от зрителей и звездной наставницы. Именно он будет бороться за победу в 12 сезоне шоу.

В общем, шоу покинули Инесса Грицаенко, которой удалось завоевать 24%, Александр Свириденко, набравший 56%, и Алие Хаджабадинова, получившая 34% голосов.

Следующими на сцену вышли участники команды Потапа. В скором времени станет известно, кто из них попадет во второй этап финала вокального шоу "Голос країни-12".

Отметим, что победитель шоу получит от народного тренера и мецената Андрея Мацолы запись песни, клип и дальнейшую ротацию в медиа.

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