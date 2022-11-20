Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Голос країни-12": хто з учасників першим покинув шоу у суперфіналі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
500
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Голос країни-12": хто з учасників першим покинув шоу у суперфіналі

Стало відомо, хто з команди Наді Дорофєєвої потрапив у другий етап шоу.

Щойно на сцені "Голосу країни-12" виступили учасники з команди Наді Дорофєєвої. Глядачі та зіркова наставниця віддали фіналістам свої бали.

До другого етапу фіналу потрапив Давид Маскиса, який у сумі набрав 66% від глядачів та зіркової наставниці. Саме він побореться за перемогу у 12 сезоні шоу.

Загалом, шоу покинули Інесса Грицаєнко, якій вдалося вибороти 24%, Олександр Свіріденко, який набрав 56%, та Аліє Хаджабадінова, яка отримала 34% голосів.

©

Наступними на сцену вийшли учасники команди Потапа. Незабаром стане відомо, хто з них потрапить до другого етапу фіналу найвокальнішого шоу "Голос країни-12".

Зазначимо, переможець шоу отримає від народного тренера та мецената Андрія Мацоли запис пісні, кліп та подальшу ротацію у медіа.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Дата публікації
Перегляди
500
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація