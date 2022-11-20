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"Голос країни-12": тренери та фіналісти проєкту потужно виконали гімн України

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
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"Голос країни-12": тренери та фіналісти проєкту потужно виконали гімн України

Вже сьогодні стане відомо ім'я переможця проєкту.

Щойно на телеканалі ТЕТ розпочався грандіозний патріотичний суперфінал проєкт "Голос країни-12".

Розпочалося шоу з патріотичного номеру тренерів Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Потапа, Андрія Мацоли та Олександри Заріцької. Разом з ними виступили і фіналісти "Голосу країни".

Вони всі разом просто на одній зі станцій київського метрополітену виконали гімн України та зворушили глядачів.

Зазначимо, вже сьогодні стане відомо, хто стане переможцем найвокальнішого шоу країни. Переможець отримує суперприз від народного тренера та мецената Андрія Мацоли: запис пісні, кліп на неї та подальшу ротацію.

"Голос країни-12" повернувся на телеекрани з благодійною метою: зібрати засоби аеророзвідти для цілої бригади. Тренер "Другого шансу" та меценат Андрія Мацола допоміг закрити благодійний збір внеском у розмірі 2,6 млн гривень.

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Дата публікації
Перегляди
321
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